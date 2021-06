Covid: ancora zero casi in Asl 1 imperiese. 21 contagi in Liguria, nessun morto. Parla Toti. “Ci avviciniamo alla zona verde”/ Il bollettino

Sono 21 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.898 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri tamponi 2.307 antigenici rapidi. Per la seconda volta in un mese non risultano deceduti nelle ultime 24 ore. Anche oggi, come ieri, nell’imperiese non si registra nessun nuovo contagio.

Nel dettaglio:

IMPERIA (Asl 1): 0

(Asl 1): 0 SAVONA (Asl 2): 11

(Asl 2): 11 GENOVA: 6 (di cui Asl 3: 3 – Asl 4: 3)

6 (di cui Asl 3: 3 – Asl 4: 3) LA SPEZIA (Asl 5): 3

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1

Si conferma una bassa incidenza del virus, con 9 positivi su 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni di cui 14 a Savona, 9 alla Spezia, 0 a Imperia, e 9 a Genova. Completamente covid free la ASL 1 Imperiese, 11 i casi positivi registrati nella Asl 2, 6 a Genova, di cui 3 nella ASL 3 , 3 nella Asl 4 del Tigullio, tre casi anche nella ASL 5 Spezzina. Rispetto al giorno prima si registra un ospedalizzato in meno e 12 persone nelle terapie intensive. Diminuiscono anche i cittadini in isolamento domiciliare a quota meno 19, per un totale di 400 persone in Liguria e 46 i guariti.

Ammontano a 12.189 i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore di cui 11.016 di tipo freeze e 1.173 di tipo cold, con una percentuale del 93% di vaccini somministrati sul consegnato. Su 1.524.826 abitanti la prima dose di vaccini è già stata somministrata a 733.114 persone e la seconda dose a 385.750 liguri. Secondo i dati elaborati il confronto tra la somministrazione della prima e della seconda dose in Italia e in Liguria vede la nostra regione al 25,30% della seconda dose somministrata sul totale della popolazione rispetto alla media italiana del 23%, mentre per quanto riguarda la prima dose la Liguria si attesta al 48,08% sul totale della popolazione, rispetto al 47,30% della media italiana.

Dopo le precisazioni del ministero della salute e del Comitato Tecnico Scientifico la Liguria ha stoppato la somministrazione non solo dei vaccini AstraZeneca, ma anche dei vaccini Johnson&Johnson a chi ha meno di 60 anni. Alisa infatti ha recepito il verbale del Cts di venerdì 11 giugno e ha immediatamente inviato a tutte le Aziende sociosanitarie e agli ospedali della Liguria l’indicazione per l’impiego del vaccino Johnson esclusivamente nei soggetti di età superiore a 60 anni. Tutte le altre persone under 60 che hanno in programma la somministrazione del vaccino, manterranno l’appuntamento, ma saranno vaccinate con vaccini Pfizer o Moderna. Non cambia invece la campagna vaccinale per gli over 60.

“La situazione della diffusione del virus continua a evolvere positivamente – dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – e per la seconda volta non si registrano deceduti. Un dato che ci conforta e che testimonia l’andamento positivo delle vaccinazioni che hanno ridotto i ricoveri e il tasso di mortalità. Nonostante oggi sia sabato le dosi di vaccino somministrate risultano sempre alte. Il quadro epidemiologico continua a migliorare e questo significa che ci stiamo avvicinando alla cosiddetta zona verde, secondo lo standard europeo, con un parametro Rt decisamente ottimale pari a 0.64”.

Liguria: bollettino covid sabato 12 giugno 2021

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.323.270 2.898 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 347.077 2.307 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 103.041 21 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 1.826 -25

Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 259 LA SPEZIA 250 IMPERIA 99 GENOVA 1.094 Residenti fuori Regione/Estero 56 altro/in fase di verifica 68 TOTALE 1.826

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 74 12 -1 ASL1 9 1 1 ASL2 18 0 3 Ospedale Policlinico San Martino 17 9 1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 8 0 -1 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 9 0 -4 ASL 3 Villa Scassi 9 0 -4 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 0 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 13 2 -1 ASL5 Sarzana 13 2 -1 ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 400 -19 TOTALE GUARITI 96.873 46 Deceduti 4.342 0

* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)