Imperia: incontro in mezzo al mare, fra le vele d’epoca per Ance, l’Associazione dei costruttori edili/Video e Foto

In occasione del Raduno di Vele d’Epoca di Imperia, Ance, l’Associazione dei costruttori edili della provincia di Imperia ha organizzato un incontro fra i soci in mezzo al mare. Un’occasione per ammirare le vele nel loro ambiente e anche per delineare gli obbiettivi futuri da traguardare.

“Un incontro importante per confrontarci su quelle che saranno le sfide future nel nostro settore, in campo lavorativo”

Spiega il presidente di Ance Enio Marino: “A margine della nostra Assemblea di quest’anno, abbiamo pensato di organizzare un evento un po’ particolare, anche per rifarci da tutto il periodo di fermo per il Covid e così abbiamo deciso di uscire in mare in parallelo con le Vele d’Epoca, che è sempre un evento da ammirare. Abbiamo avuto nostri ospiti il vice presidente nazionale di Ance, il nostro presidente regionale e l’adesione di molti amministratori locali e del presidente di Confartigianato Liguria e un’importante partecipazione di nostri associati. Abbiamo passato una giornata molto bella, con un tempo magnifico. Ci siamo quindi resi partecipi di questo evento e con una motobarca siamo usciti in mare, per ammirare queste splendide imbarcazioni e poi ci siamo trasferiti a Sanremo per un pranzo conviviale”.

Conclude Marino: “E’ stato un evento di buon auspicio del quale tutti sentivano la necessità. Le persone avevano voglia e necessità di ritrovarsi e uscire insieme. E’ stata un’occasione importante anche per confrontarci su tematiche fondamentali con i nostri colleghi, i nostri vertici e gli amministratori. Un confronto per le prossime sfide del nostro settore in campo lavorativo”.