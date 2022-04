Diano Marina: l’assemblea del Circolo del PD affronta i problemi per acqua, spiagge, cantieri in autostrada e pista ciclabile

Il 21 aprile presso il ristorante bar ex Roma di Diano Marina si è riunita l’assemblea degli iscritti del Circolo Francesco Agnese del Partito Democratico di Diano Marina.

Nell’assemblea sono stati affrontati diversi argomenti, a partire dalla situazione del nuovo tesseramento, con la richiesta di compilare una nuova adesione più corrispondente alla nuova attualità di partecipazione ed alla digitalizzazione degli iscritti, con la raccolta della nuova adesione informatizzata.

L’assemblea ha affrontato al proprio interno la grave situazione politica internazionale ed ha auspicato la necessità di agire per porre fine alla situazione di guerra, non solo con la solidarietà verso la popolazione che si trova esule anche nel nostro Paese, ma per l’assunzione determinata di iniziative per fermare l’aggressione militare che sta subendo la popolazione ucraina.

Spiega in una nota il Circolo Pd di Diano Marina: “È stata data una informazione sulla nuova situazione del gruppo dirigente regionale, con l’elezione della segretaria regionale Valentina Vio ed il nuovo gruppo dirigente che assume una dimensione unitaria sia a livello regionale, che a livello provinciale.

Il nuovo portavoce dianese del Pd è Roberto Manduca

Nuova nomina a portavoce del Circolo per il nuovo iscritto Roberto Manduca, già consigliere comunale nelle passate amministrazioni ed attento collaboratore per la formazione della lista Diano Domani, nella quale è stata eletta in Consiglio comunale la moglie, Micaela Cavalleri.

L’assemblea ha affrontato con preoccupazione le problematiche relative alla carenza di acqua potabile, con la grave situazione delle continue falle del vecchio acquedotto comunale. Diventa determinante evitare il rischio di continue interruzioni del servizio a causa delle continue rotture dell’acquedotto comunale. Altra forte preoccupazione in merito alla pista ciclabile: a distanza considerevole dalla dismissione della vecchia ferrovia litoranea, stiamo ancora attendendo una destinazione della pista ciclabile, per la quale si prevede un rallentamento dello sviluppo turistico della nostra località. Analoga grande preoccupazione riveste il ripascimento del litorale nella zona di Borgo Paradiso, dove sembra tramontare il nostro sogno della soluzione di un collegamento pedonale delle passeggiate a mare delle tre località Diano Marina, San Bartolomeo al Mare e Cervo, accarezzato sempre da una moderna idea di accoglienza turistica.

Infine ma non ultimo il problema dei cantieri sulle autostrade liguri, che rischiano di frenare in modo ingiustificato lo sviluppo turistico. Non è sostenibile bloccare in modo pericoloso il flusso dei turisti durante i ponti primaverili. Il primo risultato è che rischiamo che non tornino durante i ponti primaverili con danni importanti all’economia turistica.

Altro che destagionalizzare, rischiamo una stagione balneare troppo breve per gli standard di attività tradizionali per la Liguria. Attraverso ogni iniziativa il nostro Circolo è disponibile a sostenere e corrispondere verso la popolazione ogni disponibilità ad ogni iniziativa proposta”.