Expo Valle Arroscia: tutto pronto a Pieve di Teco per la grande vetrina delle eccellenze del territorio, in programma dal 26 al 28 agosto.

Il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri si prepara per un fine settimana ricco e intenso con la partecipazione alla IX edizione della manifestazione “Expo della Valle Arroscia” a Pieve di Teco, l’annuale vetrina delle eccellenze del territorio quest’anno in programma da venerdì 26 a domenica 28 agosto. L’Ente collaborerà all’evento con diverse iniziative e uno stand istituzionale in Corso Ponzoni, per promuovere il territorio presso turisti e visitatori, appassionati di montagna e di outdoor, e a tutti coloro che vorranno saperne di più sull’area protetta, sulla sua incredibile biodiversità e sull’ampia offerta turistica improntata alla sostenibilità.

Il Parco delle Alpi Liguri comprende infatti un vasto territorio che dalla Valle Arroscia, con i Comuni di Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte e Rezzo, arriva a toccare la Valle Argentina con Triora e Molini di Triora (quest’ultimo incluso di recente con legge regionale) e la Val Nervia, con i Comuni di Pigna e Rocchetta Nervina.

L’Expo di Pieve di Teco si presenterà come una preziosa vetrina per tutto il territorio della Valle Arroscia e del Ponente Ligure, con stand gastronomici, cooking show, degustazioni, conferenze, presentazioni, visite guidate, attività per bambini e tante iniziative outdoor nelle località delle Alpi Liguri. L’evento è organizzato dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” in collaborazione con il Comune di Pieve di Teco e la partecipazione del Parco delle Alpi Liguri, nonché con il patrocinio della Regione Liguria, della Provincia di Imperia, dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia e di ANCI Liguria.

L’evento prenderà ufficialmente il via venerdì 26 agosto alle ore 15:30 con l’apertura dell’area espositiva e commerciale e con la cerimonia di inaugurazione prevista per le ore 17:30. Alle ore 18 l’Ente Parco Naturale delle Alpi Liguri inaugurerà il tratto delle “Le Vie del Sale”, ripristinato nell’ambito del progetto Alpimed PATRIM del Programma Interreg Alcotra anche grazie al supporto storico dell’Associazione “Antiche Vie del Sale-Strade del Mare”.

Fra le molte iniziative collaterali previste, il Parco Alpi Liguri propone per sabato 27 e domenica 28 agosto attività outdoor e trekking nel territorio della Valle Arroscia:

Sabato 27 agosto si terrà l’escursione guidata gratuita “Sulla Via del Sale: dal Colle di Nava al Passo di Prale” (per partecipare è necessario iscriversi contattando la Guida Davide Fornaro – Tel. 340 2440972- Info: https://parconaturalealpiliguri.it/27-agosto-escursione-gratuita-colle-di-nava-passo-di-prale-il-parco-per-expo-valle-arroscia/).

Sempre nella giornata di sabato è prevista la visita guidata “Alla scoperta di Mendatica” nell’ambito del calendario gratuito di escursioni e visite guidate con servizio di bus navetta “Prossima fermata: Alpi Liguri!” (richiesta la prenotazione tramite la Guida Turistica Raffaella Asdente – Tel. 338 6913335 – Info: https://parconaturalealpiliguri.it/27-agosto-visita-guidata-gratuita-con-navetta-mendatica/). L’uscita prevede la partenza alle ore 9:30 presso la stazione ferroviaria di Imperia, da dove si salirà a bordo del bus navetta gratuito per raggiungere Mendatica.

Domenica 28 agosto appuntamento con il trekking “Da Monesi di Triora al Monte Saccarello”, alla scoperta della vetta più alta della Liguria (per partecipare contattare la Guida Ambientale Escursionistica Marian Mocanu – Tel. 347 4166068 – Info: https://parconaturalealpiliguri.it/28-agosto-escursione-gratuita-monesi-monte-saccarello-il-parco-per-expo-valle-arroscia/).

Molte altre iniziative sono inoltre previste a cura dei Comuni e delle Associazioni del Parco in Valle Arroscia:

La Commissione Cultura del Comune di Rezzo organizza tre eventi per sabato 27 agosto: il primo evento è una visita guidata al borgo di Cenova e al Museo della Pietra per ammirare le opere dei lapicidi. La visita si terrà dalle ore 10 alle ore 12; il secondo appuntamento sarà una visita al Castello dei Marchesi Clavesana di Rezzo, dalle ore 15:30 alle 17:30, per conoscere le vicissitudini che hanno legato per molto tempo gli abitanti del feudo ai loro signori; ultimo appuntamento alle ore 18 con la presentazione del libro dell’Avv. Marco Bertolino: un viaggio fra Liguria e Piemonte, alla scoperta di alberi speciali che hanno legato la loro storia a quella degli uomini. L’evento si terrà nella piazza del Castello di Rezzo con a seguire un piccolo aperitivo.

Per gli eventi organizzati dal Comune di Rezzo è necessaria la prenotazione al numero 375 6342236.

Sempre nella giornata di sabato 27 si terrà a Montegrosso Pian Latte “Il Bosco addomesticato”, una passeggiata nei castagneti del borgo, per scoprire storia, cultura e tradizioni locali. Il ritrovo è previsto alle ore 15:00 a Montegrosso e avrà durata di tre ore.

L’evento è organizzato dall’Associazione Pro Loco di Montegrosso e richiede la prenotazione al numero 379 1960253.

Per la giornata di domenica 28 agosto è in programma un’escursione guidata lungo il torrente Giara alla scoperta dei suoi affascinanti ponti, con partenza alle ore 9 e durata di 3 ore.

L’iniziativa è a cura della Commissione Cultura del Comune di Rezzo (prenotazioni al numero 375 6342236).

Sempre domenica, a cura della Cooperativa di Comunità Brigì, avrà luogo a Mendatica l’evento “Territori Condivisi”, un’esperienza pittorica condivisa presso la pista di pattinaggio nel Parco Le Canalette. L’appuntamento è dalle ore 15 alle ore 17, con performance artistiche e musica di intrattenimento.

A Cosio d’Arroscia, da giovedì 25 a domenica 28 agosto si terrà la Summer School per studenti e docenti universitari “Situazionismo – giornate di studio in Valle Arroscia”: quattro giorni dedicati alla conoscenza del territorio, con particolare focus sulla tematica del Situazionismo nel borgo di Cosio, luogo di nascita di questo interessante movimento culturale.

Per maggiori informazioni sul programma completo di “Expo Valle Arroscia 2022”: www.expovallearroscia.com – expopieve@gmail.com