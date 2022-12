Imperia: sostegno affitti, Comune stanzia 407 mila euro. Ecco come accedere ai contributi

Il Comune di Imperia ha stanziato oltre 400 mila euro (407.770) per l’erogazione di contributi a sostegno dei cittadini per le spese di locazione del 2022.

Imperia: contributo affitti, dal 9 gennaio via alle domande

Le domande dovranno pervenire con decorrenza dal 9 gennaio e non il oltre il 23 febbraio 2023. Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all’unità superiore. Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a 300 euro, quello massimo riconoscibile è pari 2.800 euro.

Chi ne ha diritto

Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea, ovvero cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;

nell’alloggio in locazione, all’interno del Comune di Imperia; titolarità di un contratto di locazione relativo a unità immobiliari ad uso abitativo primario non incluse nelle categorie catastali A/1 , A/7, A/8, A9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;

non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso nell'ambito territoriale provinciale, secondo la scheda n. 2 di cui alla DGR n. 613 del 25/07/2018, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile, senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

valore dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad 16.700 euro, ovvero non superiore ad 35.000 euro e in presenza di una perdita del proprio reddito IRPEF rispetto all'anno precedente superiore al 25%, anche in ragione dell'emergenza COVID-19;

effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare – nell'anno 2022 – dell'onere relativo al canone di locazione, al netto delle spese condominiali, risultante da idonea documentazione (bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario). Esclusivamente per coloro che non risiedono più nell'abitazione per la quale viene presentata la domanda di contributo, vengono ammesse anche le fotocopie delle ricevute relative al canone sostenuto nel 2022 e rilasciate dal proprietario;

da parte del nucleo familiare – nell’anno 2022 – dell’onere relativo al canone di locazione, al netto delle spese condominiali, risultante da idonea documentazione (bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario). Esclusivamente per coloro che non risiedono più nell’abitazione per la quale viene presentata la domanda di contributo, vengono ammesse anche le fotocopie delle ricevute relative al canone sostenuto nel 2022 e rilasciate dal proprietario; canone annuo di locazione non superiore ad 7.800 euro.

La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell’elenco comunale degli ammessi al contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta. Il contratto d’affitto deve essere intestato esclusivamente al richiedente o ad un componente maggiorenne del suo nucleo famigliare con lui residente, riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente presso il Tribunale lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l’indennità di occupazione.

Chi non ne ha diritto

Sono esclusi dal presente bando:

i conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come individuati dall’art. 2 della legge regionale 29 giugno 2004 n. 10, nonché di alloggi realizzati con fondi di edilizia sovvenzionata destinati alla locazione permanente ai sensi del D.M. 5 agosto 1994;

gli assegnatari di alloggi di proprietà comunale concessi in uso per finalità sociali.

Come inviare domanda

La domanda di assegnazione del contributo dovrà essere consegnata, entro la scadenza prevista (il 17/02/2023) utilizzando esclusivamente i modelli appositamente predisposti. Tali modelli sono scaricabili nell’apposita Sezione “Notizie dal Comune” del Sito Web del Comunedi Imperia (www.comune.imperia.it).

I modelli dovranno essere debitamente compilati a cura del richiedente e pervenire al Comune di Imperia dal 9/01/2023 al 17/02/2023 con le seguenti modalità:

consegna a mano della domanda e degli allegati dal lunedì al venerdì negli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo del Comune di Imperia, Viale Matteotti 157;

della domanda e degli allegati dal lunedì al venerdì negli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo del Comune di Imperia, Viale Matteotti 157; per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o equivalente, che deve pervenire al Comune di Imperia – Viale Matteotti 157 – 18100 Imperia – entro e non oltre il termine previsto dal bando ossia il 17/02/2023. Sulla busta dovrà essere chiaramente indicato “Bando per l’erogazione di contributi a sostegno delle spese sostenute per la locazione nell’anno 2022 (legge 431/98, art. 11)”;

con ricevuta di ritorno o equivalente, che deve pervenire al Comune di Imperia – Viale Matteotti 157 – 18100 Imperia – entro e non oltre il termine previsto dal bando ossia il 17/02/2023. Sulla busta dovrà essere chiaramente indicato “Bando per l’erogazione di contributi a sostegno delle spese sostenute per la locazione nell’anno 2022 (legge 431/98, art. 11)”; tramite PEC (posta certificata) all’indirizzo protocollo@pec.comune.imperia.it entro e non oltre il giorno 17.02.2023 (in tal caso farà fede la data e l’ora di ricezione a sistema). In tal caso la domanda ed i relativi allegati devono avere un formato PDF o JPEG, senza utilizzare link esterni o programmi che ne impediscano la visualizzazione, e devono essere trasmesse in un unico invio.

Non sono consentite integrazioni. Le domande pervenute fuori dai termini sopra indicati, incomplete, mancanti degli allegati, non leggibili o non firmate in modo autografa non saranno esaminate e quindi non procedibili.