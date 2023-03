Imperia: inchiesta Clinica Sant’Anna, prosciolti tutti gli imputati. “Non luogo a procedere”

“Non luogo a procedere”. Così, con il proscioglimento di tutti gli imputati, si è chiuso il processo che vedeva coinvolti sei persone (una delle quali successivamente deceduta) nell’ambito dell’inchiesta sulla Clinica Sant’Anna, condotta dalla Guardia di Finanza con le accuse di truffa e peculato.

Nel mirino presunti esami e trasporti di degenti della struttura privata addebitati al Servizio sanitario nazionale per un danno, per Asl e Regione Liguria, calcolato in circa 260 mila euro.

Imperia: inchiesta Clinica Sant’Anna, tutti prosciolti

Decisivo per la sentenza di proscioglimento l’accoglimento dell’eccezione sollevata dai legali della difesa, Alessandro Gallese (per Stefano Ferlito), Simona Costantini e Massimo Dalla Libera (per Giandomenico Poggi), Erminio Annoni (per Gianluca Garello), Enrico Panero (per Roberto Tribuno), Alessandro Sindoni (per Lorenzo Anfossi) relativamente alla tardività degli atti dell’inchiesta per la scadenza dei termini di indagine (atti compiuti dopo la scadenza del termine dei sei mesi e senza che il PM abbia depositato alcuna richiesta di proroga).

Tutti gli imputati sono stati prosciolti in quanto gran parte gli atti sono stati ritenuti inutilizzabili. Da un’analisi degli atti rimasti utilizzabili il giudice ha ritenuto che non vi fossero elementi rilevanti sotto il profilo della responsabilità penale degli imputati.