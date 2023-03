Imperia: a rischio la scuola di borgo San Moro, Assessore Volpe vicino ai genitori. “Incontrerò il provveditore per capire meglio la questione”

“Incontrerò il Dirigente di Imperia dell’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria per capire meglio la situazione”. Lo ha dichiarato l’assessore Luca Volpe, contattato da ImperiaPost, sul caso relativo alla Scuola Primaria di Borgo San Moro che rischia di non avere più nuove classi per mancanza del numero sufficiente di iscritti.

Il problema è stato sollevato dai genitori che avevano presentato domanda per iscrivere i propri figli alla prima elementare per il prossimo anno, ma che si sono visti respingere la richiesta dalla dirigenza scolastica.

Imperia: a rischio la scuola di borgo San Moro, Assessore Volpe vicino ai genitori

Contattato da ImperiaPost, l’assessore Luca Volpe ha dichiarato: “Dopo aver letto la notizia ho sentito il dirigente Luca Maria Lenti per avere maggiori informazioni, il quale si è reso subito disponibile. Proprio per questo lo incontrerò domani, perchè si tratta di un tema delicato e importante per tutti i cittadini e vorrei capire il più possibile.

Purtroppo si parla di numeri insufficienti, per cui servirebbero più iscritti. La decisione in questi casi è della scuola, però il Comune può fare da facilitatore. Se, una volta illustrata la situazione, capiremo che possiamo fare qualcosa per cambiare la sorte della scuola, lo faremo, ma prima bisogna sapere le motivazioni precise. Al momento non ho elementi per valutare.

Auspico che presto si possa organizzare un incontro tra i genitori e la dirigenza scolastica. Nel caso i genitori volessero parlarmi io sono disponibile”.