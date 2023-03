Imperia: visita del sindacato Uspp in carcere. “Per ascoltare personale Polizia Penitenziaria. Nostra priorità rafforzare l’organico”

L’USPP sempre più punto di riferimento per i poliziotti penitenziari in Liguria. Oggi, una delegazione regionale del sindacato composta dai segretari Pregnolato, Galluzzo e Caso hanno effettuato una visita sui luoghi di lavoro della Casa Circondariale di Imperia.

Carcere Imperia: L’USPP in visita sui luoghi di lavoro della Casa Circondariale

Oltre a verificare le condizioni di lavoro della Polizia Penitenziaria, l’occasione è stata opportuna per complimentarsi con il Comandante Agostinelli ed il Sostituto Commissario dott. Abate, da pochi mesi insediati a Imperia, ma già ampiamente apprezzati dal personale per la nuova gestione della sicurezza dell’istituto che nonostante le forti criticità dovute ad un organico notevolmente ridotto, hanno saputo alleviare le problematiche, ridando serenità lavorativa agli agenti.

“Siamo qui per ascoltare il personale e cercare di migliorare le condizioni di lavoro” – dichiara Guido Pregnolato – “la nostra priorità per Imperia è sicuramente rinforzare l’organico e in previsione della fine del 181esimo corso di formazione allievi Agenti, sarà nostra premura in sede di esame con l’amministrazione penitenziaria, fare assegnare alla Casa Circondariale di via Agnesi un congruo numero di neo poliziotti”.