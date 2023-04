Liguria: trasporti, sette nuovi treni tra Torino, Savona e Albenga per le vacanze pasquali. “Incentivo ulteriore per venire a passare le feste”

“I collegamenti ferroviari aggiuntivi dal Piemonte alla Riviera di Ponente sono un ulteriore incentivo per venire a trascorrere le vacanze pasquali in Liguria: abbiamo gli alberghi pieni ovunque e sicuramente molti turisti per venire da noi useranno il treno – Così l’assessore regionale ai Trasporti e al turismo Augusto Sartori in merito ai sette treni in più, con oltre 8mila posti aggiuntivi rispetto all’offerta esistente, che Trenitalia, in accordo con Regione Piemonte, ha programmato tra Torino, Savona e Albenga per venerdì 7 e lunedì 10 aprile.

“Ricordo infatti che – prosegue Sartori – oltre alle linee ordinarie, abbiamo attive anche offerte turistiche estremamente allettanti come il Nightjet che da dicembre collega Vienna a Genova, il Cinque Terre Express ripartito in servizio il 18 marzo, i Treni del Mare già attivi con la Lombardia e l’Eurocity Giruno tra Zurigo e Genova, prolungato il sabato e la domenica fino a Sestri Levante. Per il 25 aprile, infine ripartiranno anche i Treni del Mare con il Piemonte”.