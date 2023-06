Imperia: nominata la nuova Commissione provinciale per gli esami di idoneità professionale per autotrasportatori

Il Presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola ha nominato con Decreto i componenti della Commissione provinciale di esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per autotrasportatore di persone e di cose in conto terzi.

I membri sono indicati da Provincia, Regione e Motorizzazione

In base al regolamento della Provincia, per l’espletamento degli esami per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per autotrasportatore di persone e di cose in conto terzi, è previsto che la Commissione sia composta dal Dirigente competente in materia di Trasporti, con funzioni di Presidente, più altri quattro membri esterni esperti nelle materie di esame designati rispettivamente dalla Motorizzazione, da Regione Liguria e due dal Presidente della Provincia, individuati con competenze di Diritto e di Gestione commerciale e finanziaria d’azienda.

La Commissione provinciale che sarà in servizio dal 2023 al 2025 ora è così composta:

– per Regione Liguria: Ing. Sergio Ferrari (titolare) e Dott. Fabio Zappia (supplente);

– per la Motorizzazione: Sig.ra Viviana Minuto (titolare) e Dott. Giampiero Alberti (supplente);

– per l’Amministrazione Provinciale, Esperto di Diritto: Avv. Matteo Manconi (titolare) e Avv. Alessandro Gallese (supplente);

– per l’Amministrazione Provinciale, Esperto di Gestione commerciale e finanziaria d’azienda: Dott.ssa Comm. Giuseppina Bertolucci (titolare) e Dott. Comm. Glauco Ferrara (supplente).