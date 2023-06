San Bartolomeo al Mare: i giovani volontari della Croce Oro di Cervo incontrano la cittadinanza. “Facciamo vedere le tecniche di soccorso e chiamata al 112. L’appuntamento è per domenica 25 giugno”/Foto e Video

Proseguono le iniziative del gruppo giovani della Croce Oro di Cervo, rivolte alla cittadinanza, sulle pratiche di primo soccorso. ImperiaPost ha voluto incontrare i volontari e il presidente per raccogliere le loro testimonianze.

Croce Oro di Cervo: proseguono le attività del gruppo giovani

Dopo il grande successo dell’incontro della scorsa domenica 18 giugno, l’appuntamento sarà riproposto tra pochi giorni, domenica 25 giugno. I giovani volontari della Croce Oro di Cervo, tutti ragazzi e ragazze con una età massima di 18 anni, incontreranno la cittadinanza a San Bartolomeo al Mare.

“È con grandissimo piacere – dichiara il presidente della Croce Oro di Cervo, Gabriele Lalatta Costerbosa, al nostro giornale – che annuncio che i nostri giovani, con grande iniziativa, simpatia e una capacità veramente sorprendente, hanno deciso di organizzare queste giornate di incontro a San Bartolomeo per far familiarizzare la popolazione sulla nostra attività.

I servizi di emergenza, ma anche su come intervenire in alcune circostanze fondamentali del soccorso: disostruzione delle vie aeree, specialmente rivolta alle mamme con bambini piccoli, come si fa una respirazione cardiopolmonare, ma anche una chiamata al 112 che può essere fatta in tanti modi.

Lascio la parola a Lorenzo, nostro decano dei giovani che da tanti anni si occupa di queste attività con grandissimo entusiasmo. C’è una piccola banda di ragazzi molto bravi che ci da tanta speranza e tante soddisfazioni”.

“Facciamo vedere il massaggio cardiaco – aggiunge Lorenzo, volontario del gruppo giovani – come si fa con le varie attrezzature che abbiamo, defibrillatore, pallone ambu e quant’altro. Facciamo vedere anche la disostruzione delle vie aeree e la chiamata corretta al 112.

Abbiamo anche palloncini per bambini, possiamo anche prendere la pressione o far vedere la nostra ambulanza, com’è fatta e come lavoriamo.

La cittadinanza reagisce molto bene. Domenica 18 abbiamo fatto il primo evento, il secondo lo facciamo questa domenica 25 giugno.

Sono stati contenti loro e contenti noi, abbiamo visto molti bambini felici. Ci rende molto felice anche a noi”.

Ecco il programma di domenica 25 giugno

Dalle 15.30 alle 21 sul lungomare, traversa via Sardegna, i ragazzi saranno presenti con una ambulanza per fornire ai cittadini alcune nozioni sulle pratiche di primo soccorso.

Verranno effettuate dimostrazioni di massaggio cardiaco, disostruzione delle vie aeree e come effettuare una corretta chiamata al 112. Per l’occasione sarà possibile visitare le ambulanze di servizio alla pubblica assistenza. Ci saranno anche palloncini per pi più piccoli.

La Croce d’Oro di Cervo è attiva anche su Instagram alla pagina: p.a.croceorocervoimperia

A cura di Alessandro Moschi