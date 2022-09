Imperia: Aurelia Bis, il Comitato Spontaneo Oliveto incalza il Sindaco Scajola. “Quali novità sulle varianti?”

Torna a farsi sentire il Comitato Spontaneo Nuova Aurelia Bis Imperia Est – Valle e borgo di Oliveto, chiedendo al Sindaco di Imperia Claudio Scajola di attivarsi per avere risposte dal Comissario, Matteo Castiglioni, sulle decisioni del progettista Anas in merito alle varianti al progetto originario ad alcuni di mesi di distanza dal vertice presso l’Unione Industriali di Savona.

Imperia: Aurelia Bis, interviene il Comitato Spontaneo Oliveto

Il 23 marzo 2022 presso l’Unione Industriali di Savona il Commissario incaricato dal Governo davanti ai presidenti delle provincie liguri delineava in quell’incontro l’inquadramento degli interventi in Liguria tra cui la SS1 Aurelia-Variante all’abitato di Imperia, GE269, ossia la c.d. Aurelia Bis Imperia-Diano Marina.

In quell’incontro è stato presentato per il tratto imperiese lo stesso vetusto progetto preliminare datato anno 2004 e nel contempo ANAS ha comunicato, in apposito documento, che ‘…sono state avviate le attività di progettazione. Saranno avviate le interlocuzioni con gli enti locali ( finanziata solo progettazione )…’.

Si intendono perciò avviate da tempo le attività preliminari per mettere nero su bianco il relativo Progetto Definitivo con l’elenco di tutte le proprietà espropriate, che sarà pubblicato entro giugno 2023 come previsto dal noto cronoprogramma.

A partire dalla data di quell’incontro con il Commissario incaricato nulla è trapelato a proposito di interlocuzioni con gli enti locali, ovvero con il Comune di Imperia, in relazione a tutte quelle necessarie varianti migliorative richieste da molto tempo da parte della cittadinanza e fatte proprie dalla Regione Liguria con apposita Delibera di Giunta regionale n. 1573/2012.

Consideriamo l’attività svolta dalla Regione come fatto concreto e non solo parole. Signor Sindaco, si tratta di un progetto di variante sostenibile, per il suo costo inferiore, e soprattutto migliore sotto l’aspetto ambientale, paesaggistico e della salute.

Più recentemente in data 28 luglio 2022 un consigliere di opposizione, il dott. Fabrizio Risso, in apposita question time, ha chiesto, rivolgendosi al Sindaco di Imperia, ‘….di aggiornare il Consiglio comunale sull’esito degli incontri e delle attività effettuate con il Commissario Straordinario del Governo incaricato per la realizzazione del tracciato denominato Aurelia Bis e segnatamente per la Variante migliorativa, proposta dalla Regione Liguria, relativa all’abitato di Imperia Est, Borgo di Oliveto e Svincolo autostradale…” (qui la risposta del Sindaco, ndr).

La cittadinanza sollecita pertanto il Comune di Imperia di volersi attivare da subito essendo come a tutti noto già finanziata e tuttora in corso la stesura del Progetto Definitivo di questa Aurelia Bis di Imperia e Diano Marina, al fine di poter conoscere tempestivamente dal Commissario, nella massima trasparenza, l’orientamento o le decisioni del progettista ANAS rispetto alle utili varianti migliorative proposte anche dal Dipartimento regionale .